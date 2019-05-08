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أحمد موسى بعد اقتحام "صدى البلد": "حقنا مش هنسيبه"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 05:59 ص
أحمد موسى بعد اقتحام صدى البلد: حقنا مش هنسيبه
الإعلامي أحمد موسى
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نعيم يوسف
 
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علق الإعلامي أحمد موسى، على اقتحام المنتج "أحمد السبكي"، لموقع "صدى البلد"، قائلا: "حقنا مش هنسيبه.. خلي بالك إحنا بندافع عن بيتنا.. ومكاننا ووجودنا".

وأضاف "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية: "معندناش في بيتنا تفاوض، ولا قعدة صلح.. القانون ياخد مجراه أولا.. ولا نطلب إلا القانون".



ولفت إلى أنهم يثقون في وزارة الداخلية، أنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة، مشددًا على أنه تم ترويع العاملين في الموقع، والسيطرة على المكان.

وأوضح أنه تم تهديد العاملين، وهدد أحدهم بالخطف، لافتًا إلى أن ما حدث يعتبر "جريمة"، داعيا أهل الفن بعدم مساعدة "من يرتكب أعمال خارجة عن القانون".
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