مسلسلات رمضان 2019.. كريم محمود عبد العزيز يتخلى عن خطيبته ويتعرض للسرقة في أحداث "شقة فيصل"

خطيبته "غادة"، عقب الافراج عنه من السجن، وغادر محافظة الإسكندرية متوجهًا إلى القاهرة.



وفوجىء "ميزو" بسرقة ألف جنية من حقيبته، بعدما قرر شراء بعض الطعام لنفسه بعد وصوله إلى القاهرة وقرر البحث عن عمل حتى يستطيع الانفاق على نفسه.



"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز وأيتن عامر ونسرين أمين وصلاح عبد الله، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.