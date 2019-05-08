ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"100 مليون صحة": العلاج المصري لـ"فيروس سي" من أفضل الأنواع في العالم

الأربعاء 08/مايو/2019 - 03:10 ص
100 مليون صحة: العلاج المصري لـفيروس سي من أفضل الأنواع في العالم
الدكتور جلال الشيشيني
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الدكتور جلال الشيشيني، نائب مدير مبادرة "100 مليون صحة"، إن العلاج الخاص بـ"فيروس سي" يؤخذ على مدار ثلاثة أشهر، أول جرعة في أول شهر، والثانية في الشهر الثاني، والجرعة الثالثة في الشهر الثالث.

ولفت "الشيشيني"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية ريهام الديب، والإعلامي أحمد سمير، إلى أنهم ينتظرون ثلاثة أشهر أخرى وبعدها يتم عمل تحاليل تأكيدية للتأكد من خلو المريض من الفيروس.

وأوضح نائب مدير مبادرة 100 مليون صحة، أن العلاج المصري من أفضل أنواع العلاج على مستوى العالم، وتشرف عليه منظمة الصحة العالمية، وهو ضناعة مصرية بنسبة 100%.
Advertisements
المزيد عن: مصر النهاردة توك شو أخبار 100 مليون صحة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا