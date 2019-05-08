"100 مليون صحة": العلاج المصري لـ"فيروس سي" من أفضل الأنواع في العالم
الأربعاء 08/مايو/2019 - 03:10 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور جلال الشيشيني، نائب مدير مبادرة "100 مليون صحة"، إن العلاج الخاص بـ"فيروس سي" يؤخذ على مدار ثلاثة أشهر، أول جرعة في أول شهر، والثانية في الشهر الثاني، والجرعة الثالثة في الشهر الثالث.
ولفت "الشيشيني"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية ريهام الديب، والإعلامي أحمد سمير، إلى أنهم ينتظرون ثلاثة أشهر أخرى وبعدها يتم عمل تحاليل تأكيدية للتأكد من خلو المريض من الفيروس.
وأوضح نائب مدير مبادرة 100 مليون صحة، أن العلاج المصري من أفضل أنواع العلاج على مستوى العالم، وتشرف عليه منظمة الصحة العالمية، وهو ضناعة مصرية بنسبة 100%.
ولفت "الشيشيني"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية ريهام الديب، والإعلامي أحمد سمير، إلى أنهم ينتظرون ثلاثة أشهر أخرى وبعدها يتم عمل تحاليل تأكيدية للتأكد من خلو المريض من الفيروس.
وأوضح نائب مدير مبادرة 100 مليون صحة، أن العلاج المصري من أفضل أنواع العلاج على مستوى العالم، وتشرف عليه منظمة الصحة العالمية، وهو ضناعة مصرية بنسبة 100%.
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