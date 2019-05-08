"المخدة ماتت في ٤ مسلسلات".. رواد السوشيال يعلقون على تكرار مشاهد المقابر في رمضان
الأربعاء 08/مايو/2019 - 02:21 ص
شيماء عطية
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سخر رواد السوشيال ميديا من تكرار مشاهد المقابر في مسلسلات رمضان ٢٠١٩، حيث شهدت الحلقات الأولى من أربع مسلسلات مقتل أبناء أبطال الأعمال، وبدت الجثث التي حملها الممثلون في المسلسلات وكأنها مخدات سرير.
وكتب أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله يا جماعة المخدة ماتت في أربع مسلسلات لحد دلوقتي".
والمسلسلات هي "لمس أكتاف" لياسر جلال، و"أبو جبل" لمصطفى شعبان، و"قمر هادي" لهاني سلامة، و"حدوتة مرة" لغادة عبد الرزاق.
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