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مسلسلات رمضان 2019.. الاعتداء بالضرب على مي عز الدين في "البرنسيسة بيسة"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:45 ص
مسلسلات رمضان 2019.. الاعتداء بالضرب على مي عز الدين في البرنسيسة بيسة
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مريم الشريف
 
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اعتدت والدة عروس، بالضرب على "بيسة" التي تجسد دورها الفنانة مي عز الدين ومساعدتها، في أحداث مسلسل "البرنسيسة بيسة" بعدما حاولت إحداث فتنه بين العروسين، أثناء عملها كـ "طبالة" فى الفرح، إلا أن "بيسة" تمكنت من الهرب فى حين أنهم استطاعوا الامساك بمساعدتها.

بدأت أحداث حلقة اليوم، بخروج جدة "بيسة" من السجن، ومحاولها "بيسة" ارضائها بكل الطرق، ثم خروج "بيسة" لعملها، إلى أن أحدثت فتنه بين العروسين حول ثمن "الغسالة الكهربائية"، إلا أنها لم تستطيع وتصالح العروسين، واتهموها بالفتنه بينهما.

يشارك في بطولة مسلسل "البرنسيسة بيسة" الفنانة مى عز الدين، والفنانة بوسي، محمد أنور وسيناريو وحوار مصطفى عمر وفاروق هاشم، ومن إخراج أكرم فريد.


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