مسلسلات رمضان 2019.. باسل خياط متهم بقتل ممثلة شابة في "الكاتب"
الأربعاء 08/مايو/2019 - 12:57 ص
شيماء عطية
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شهدت ثاني حلقات مسلسل "الكاتب" والذي يشارك في سباق رمضان الدرامي، ويعرض عبر مجموعة قنوات أبوظبي وlBCI، وlDC، وART، إلى جانب شبكة نتفلكس، اتهام الكاتب يونس جبران الذي يجسد دوره الفنان باسل خياط، بمقتل عشيقته الفنانة الصاعدة تمارا بالقرب من منزله السري بالجبل.
وألقي القبض على "جبران" أثناء حضوره اجتماع لأولياء الأمور بمدرسة ابنه، ونفى علاقته بالجريمة التي تشابهت مع طريقة القتل في روايته الأخيرة "حادث القمر".
وتطوعت المحامية مجدولين، والتي تلعب دورها دانيلا رحمة، بالدفاع عن تمارا وتحويل مقتلها لقضية رأي عام، وذلك بالتعاون مع صحفي شاب يبحث عن العلاقة بينها وبين الروائي الشهير.
مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.
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