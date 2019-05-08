بعد الريمونتادا التاريخية.. ليفربول يتفوق على برشلونة برقم أوروبي مذهل

نجح ليفربول الإنجليزي في حجز تذكرة العبور لنهائي دوري أبطال أوروبا بعدما حقق فوزا عريضا على برشلونة بنتيجة ٤-٣ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتمكن الفريق الإنجليزي من التأهل للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي، حيث خسر لقب النسخة الماضية لصالح ريال مدريد الإسباني.

وفيمت يلي ترتيب أكثر الفرق التي وصلت للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا :-

أكثر الفرق وصولاً لـ نهائي دوري الابطال :

‏ ريال مدريد (16) مرة

‏ ميلان (11) مرة

‏ بايرن ميونخ (10) مرات

‏ يوفنتوس (9) مرات

‏ ليفربول (9) مرات

‏ برشلونة (8) مرات