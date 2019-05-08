مسلسلات رمضان 2019.. بعد "خطوات الشيطان".. ياسمين صبري بالحجاب في "حكايتي" (صور)





تضمنت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "حكايتي"، ظهور الفنانة ياسمين صبري، بالحجاب ضمن أحد المشاهد، مما أعاد إلى الأذهان ظهورها الأول بالحجاب، في برنامج "خطوات الشيطان" مع الداعية معز مسعود، في بداياتها الفنية عام 2013.





"حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي وإنتاج تامر مرسي وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، سارة التونسي، وآخرون.