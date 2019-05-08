آخرها لليفربول.. 5 "ريمونتادات" كتبت المتعة والإثارة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم

شهدت النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي اقتربت من الوصول لمحطتها النهائية، العديد من "الريمونتادات" وخاصة في الأدوار الإقصائية للبطولة القارية، آخرها العودة التاريخية لفريق ليفربول في الدور نصف النهائي للبطولة وتحويل خسارته أمام برشلونة 3-0 ذهابًا للفوز بنتيجة 4-0 في لقاء الإياب والصعود للمباراة النهائية لـ"الشامبيونز ليج".

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز "الريمونتادات" في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا:-

- أياكس × ريال مدريد:

من أقوي مفاجآت بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم هو إطاحة فريق أياكس الهولندي، بفريق ريال مدريد خارج البطولة من دور الـ16، وخسر الفريق الهولندي لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 علي ملعبه، وتوقع الكثيرون تأهل سهل للفريق الملكي في لقاء الإياب، لكن كانت المفاجأة بخسارة الريال 4-1 على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو" وخروجه من البطولة.

- أتليتكو مدريد × يوفنتوس:

خسر فريق يوفنتوس الإيطالي أمام نظيره أتليتكو مدريد 2-0 في لقاء ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وعاد اليوفي بـ"ريمونتادا عظيمة" في لقاء الإياب وفاز بثلاثية نظيفة، وتأهل للدور ربع النهائي للبطولة الأوروبية.

- مانشستر يونايتد × باريس سان جيرمان:

ريمونتادا جديدة شهدها دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، هذه المرة بطلها مانشستر يونايتد، والذي حول تأخره أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون مقابل في لقاء الذهاب، للفوز بنتيجة 3-1 في لقاء الإياب وصعد للدور ربع النهائي للبطولة.

- روما × بورتو:

حول فريق بورتو البرتغالي خسارته أمام روما الإيطالي 2-1 في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، للفوز بنتيجة 3-1 في لقاء الإياب والصعود لربع نهائي البطولة.

- ليفربول × برشلونة:

أهم "ريمونتادا" في النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا، كانت لفريق ليفربول الإنجليزي والذي حول خسارته بنتيجة 3- 0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، للفوز برباعية نظيفة في لقاء الإياب الذي جمعهما على ملعب "أنفيلد" مساء الثلاثاء، ليحجز مكانه في نهائي البطولة للموسم الثاني على التوالي.