عاجل.. عامر حسين: الزمالك لم يطلب تأجيل مبارياته حتى الآن

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة إرسال نادي الزمالك طلب لتأجيل مبارياته قبل نهائي الكونفدرالية.

وقال عامر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مفيش مطالبات رسمية حتى الآن من نادي الزمالك لتأجيل مبارياته بالدوري".

واستكمل: "حتى بالشكل الودي لم تحدث أي مشاورات أو أحاديث مع مسئولي الزمالك ومع مسئولي اتحاد الكرة".