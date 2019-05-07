للعروس.. تجنبي تناول هذه المأكولات قد تُفقِد رشاقتكِ قبل الزفاف

كل عروس تحلم أن تظهر بإطلالة مميزة تحمل في مجملها القوام الرشيق، الفستان الجذاب والإبتسامة المشرقة يوم عرسها، لتكتمل هذه المواصفات عليكِ الابتعاد عن هذه الأطعمة.





رشاقة العروس قبل الزفاف

كلمة رشاقة لا تتوقف عند انسيابية الجسم فحسب، فهناك عوامل متشعبة قد تدفع العروس إلى التهام المأكولات المتنوعة دون أن تشعر.





ما يجعلها تصدم يوم زفافها، سواء بزيادة وزنها قبل العرس مباشرة أو فقدان وزنها بالشكل السريع، ما يفقد بشرتها النضارة والحيوية.





فضلا عن ذلك خلل مقاس الفستان قبل الساعات الأخيرة من يومها المنتظر، ما يؤثرعلى معنوياتها، لتعود في لحظة إلى دائرة التهام المأكولات، كوسيلة غير المباشرة عن حزنها وتوترها لما تشعر به.





مأكولات تفقد العروس رشاقتها

وبحسب ما قالته اختصاصية التغذية الدكتورة شيماء محمد،" لا تستسلمي أيتها العروس لتناول مأكولات قد تفقدك رشاقتك، خصوصا إذا كنت من اللواتي يحرصن على المحافظة على قوامهن بشهور قبل الزفاف، لذا أنصحك بتجنب بعض المأكولات التي تؤثرعلى جمالك وقوامك في آن واحد قبل الزفاف، وهي:





مأكولات دهنية:

بمعني جميع أنواع المأكولات التي يتخللها نسبة عالية من الدهون، خصوصا عالية الدسم وسريعة الذوبان، ما يحثك على التهام كميات كبيرة منها دون أن تشعري مثل "الكريمات المخفوقة، الجبن السائل، الألبان ذات النكهات المتنوعة، الفواكة المعلبة، الخضروات المعلبة".





مأكولات دسمة:

قد تكسبك أيتها العروس كيلوغرامات زائدة رغم سهولة تناولها خصوصا أثناء وجودك خارج المنزل لتجهيز مستلزماتك مثل جميع المقليات، الوجبات السريعة، المشروبات الغازية، الحلويات المتنوعة.





مأكولات سلبية:

والتي تشمل جميع الأطعمة التي تحوي مواد تزيد من تخزين الماء وانتفاخ جسمك أيتها العروس قبل الزفاف مثل الملح، المخللات، التوابل الحارة، المقبلات ذات النكهات الدسمة.





مأكولات متمردة:

والتي من شأنها أن تزيد من تمرد وعناد جسمك أيتها العروس على فقدان الوزن بالشكل المرغوب قبل الزفاف مثل القرنبيط، العلكة، الفواكة المجففة، المكسرات المملحة، البقوليات، الأرز الأبيض، زبدة جوز الهند، زبدة الفول السوداني، الحلاوة الطحينية، الدقيق الأبيض ومنتجاته.





مأكولات ذكية:

والتي تشمل جميع أنواع الفواكة ذات السعرات الحرارية المرتفعة، فرغم فوائدها الصحية على جسمك وبشرتك أيتها العروس قبل الزفاف، إلا أن الإفراط في تناولها قد يزيد من وزنك دون أن تشعري مثل البطيخ، الشمام، الموز، الفراولة، التمر، العنب، المانغو، التين، المشمش.



