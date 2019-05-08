نشرة أخبار منتصف الليل.. قرقاش يعلق مجدداً على الأزمة الخليجية مع قطر

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، اعتذار الخطوط الجوية السعودية لعملائها عن ما حصل من تأخير للرحلات المجدولة خلال الأيام الماضية.





قال الإمام الأكبر، إن كتب الفقه بعد أن ناقشت الزواج والخطبة والطلاق في الأبواب المخصصة للأسرة، بحثت الآثار المترتبة على عقد الزواج الصحيح، وأن عقد الزواج في الإسلام عقد شرعي، وليس عقدًا مدنيًا، رغم أن العقود المدنية يمكن أن تكون شرعية، إلا أن المفهوم المدني للعقود أصبح يعني الزواج غير الشرعي الذي لا تنطبق عليه أحكام الشريعة الإسلامية، سواء في العلاقات الزوجية، أو في معاملة الأبناء أو الأطفال، وهو مفهوم لا نريد أن يقتحم بلادنا الشرقية والإسلامية.





استنكر جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، وقائع اعتداء المنتج أحمد السبكي على مقر موقع صدى البلد، وإصابة ثلاثة زملاء صحفيين يعملون به.

وقال في تصريحات لـ"الفجـر"، إن الاعتداءات على الصحفيين في الآونة الأخيرة ممنهجة، وتحولت إلى ظاهرة خطيرة تحتاج إلى رداع، وتحتاج إلى وقفة جادة من مجلس النقابة.





اعتذرت الخطوط الجوية السعودية لعملائها عن ما حصل من تأخير للرحلات المجدولة خلال الأيام الماضية.

وأكدت الخطوط السعودية أن "ما حصل كان ظرفا استثنائيا يعود للأوضاع التشغيلية غير الاعتيادية التي أثرت على مسار بعض الرحلات خلال الأيام الماضية"، ونفت الشائعات التي قالت أن هناك إضراب بالشركة، بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ".





علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مجددا على الأزمة الخليجية مع قطر، معتبرا أن الدوحة لا تريد التراجع عن سياساتها.

وكتب قرقاش، على "تويتر" اليوم الثلاثاء "أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوضت سيادتها"، مضيفا: "أحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها".





كشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، مفاجأة مدوية في واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدهم ووالدتهم وزوجة الأب في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة المرج"، بعدما اعترف المتهمون بمكان التخلص من جثة الطفل الأخير، عقب قتله بمنطقة الخصوص، خاصة وأن التحقيقات الأولية في القضية تضمنت اعترافات فقط دون جثث للمجني عليهم لارتكاب الجرائم منذ سنوات.











