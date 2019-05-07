مؤسسة "رشيد محمد رشيد" الاجتماعية تحتفل بـ 25 عاما علي التأسيس

احتفلت مؤسسة محمد رشيد للتنمية الأجتماعية و الثقافية بمرور 25 عاما على تأسيسها في احتفالية كبرى بمنطقة النهضة بالعامرية بالاسكندرية و التي تركز المؤسسة اعمالها بها - حيث شارك أطفال و التلاميذ بحضانة و مدرسة محمد رشيد بعروض فنية و فلكورية رائعة و مسرحية باللغة العربية الفصحى لطالبات الفصل الواحد وسط حضور اهالي العامرية و ممثلو التربية و التعليم و قيادات المؤسسة و أسرة الراحل محمد رشيد.





والجدير بالذكر أن المؤسسة التي تأسست عام 1994 هى أول مؤسسة تهتم بتطوير الصحة والتعليم بالمناطق النائية من خلال مشروع محو الأمية حيث قامت المؤسسة بمحو أمية 27 قرية بالعامرية و محو أمية الحاسب الآلي من خلال اندية القرن الواحد و العشرين بكافة القرى النائية بمدينة الاسكندرية و التعليم و النشيء من خلال الحضانات المتميزة المجانية ,كما ساهمت في تنمية و رعاية الموهبين الرياضين من خلال نادي المؤسسة – خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة – و الذين حققوا مراكز متقدمة في كافة الرياضات الفرديةعلى مستوى الجمهورية..ووصلت خدماتها الي أكثر من 300 ألف أسرة بالمناطق المحرومة من الخدمات بالاسكندرية.