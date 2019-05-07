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"ديزر" العالمية تعلن عن تحديث علامتها التجارية بتخصيص مساحة أكبر للصور

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 10:20 م
ديزر العالمية تعلن عن تحديث علامتها التجارية بتخصيص مساحة أكبر للصور
تطبيق ديزر
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أحمد الشيخ
 
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قامت شركة ديزر "deezer"، العالمية للنقل الموسيقي، بالكشف عن الشكل العام الجديد للتطبيق الذي يبرز الهوية الشخصية والمحلية للعلامة التجارية.

يأتي هذا في إطار الاهتمام بتحديث الشكل العام للتطبيق لتحقيق مزيد من سهولة الاستخدام حيث تم تخصيص مساحة أكبر للصور مع كتابات نصية أقل. 

ويتماشى التصميم الجديد للتطبيق مع شكل الغلاف الفني لكل أغنية من أجل حصول المستخدم على تجربة استماع شخصية حقيقية وفريدة.

ويهدف تطبيق ديزر من هذا التحديث إلى أن يصبح جزءً لا يتجزأ من حياة المستخدمين وتحويلهم إلى عشاق حقيقيين للموسيقى. كما يسعى التطبيق إلى امداد المستخدمين بتجربة نقل موسيقي هي الأكثر سلاسة في الاستخدام لتوسيع آفاقهم وتجربتهم الموسيقية المتميزة.

وحرص تطبيق ديزر على تحديث العلامة التجارية بما يتناسب مع السمات المميزة له كخدمة مبتكرة في مجال النقل الموسيقي عبر الإنترنت، وقد تمّ الاهتمام بأدق تفاصيل العلامة التجارية المعدلة بدءاً من نوع الخط المستخدم فى كتابة الاسم التجاري ليساهم في إبراز الهوية الشخصية والمحلية للتطبيق كما تم تحديث شكل معادل الصوت ليتماشى مع العصر التكنولوجي الجديد.

وفي هذا السياق قال هانز هولجر ألبريشت، الرئيس التنفيذي لشركة ديزر: "نسعى من خلال هذا التحديث إلى توفير تجربة مبتكرة ومتميزة تتسم بالخصوصية لكل مستخدمينا. كما يعكس هذا التحديث أسلوبنا الفريد في التفكير كتطبيق مبدع منافس في سوق النقل الموسيقى". 

وأضاف هولجر "نساعد مستخدمينا على خلق موسيقى تصويرية كخلفية لأهم لحظات حياتهم."
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