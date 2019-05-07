قرقاش يعلق مجدداً على الأزمة الخليجية مع قطر
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 10:15 م
وكالات
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علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مجددا على الأزمة الخليجية مع قطر، معتبرا أن الدوحة لا تريد التراجع عن سياساتها.
وكتب قرقاش، على "تويتر" اليوم الثلاثاء "أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوضت سيادتها"، مضيفا: "أحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها".
وتابع "أما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسي والمسار القانوني فهو منطق العاجز المتكابر"، مضيفا "هذه رسالة لاهاي".
وتلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أمس الاثنين، في أول اتصال من مسؤول بحريني منذ الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، ودول المقاطعة (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، التي بدأت منذ 5 يونيو عام 2017.
وتسببت تلك الأزمة في قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة والدول الأربع، وتسببت في توقف الحركة البحرية والبرية والجوية بينها وبين تلك الدول.
وتتهم دول المقاطعة، الدوحة بدعم الإرهاب ومحاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، وهي اتهامات تنفيها الدوحة بشدة وتعتبر أنه لا أساس لها من الصحة.
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