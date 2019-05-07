وزير الطيران: نسير بخطوات ثابتة نحو تنفيذ خطط التحديث والتطوير

قال الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، إن قطاع الطيران المدنى استطاع أن يخطو خطوات ثابتة نحو تنفيذ خطط التحديث والتطوير التى انتهجها.





وأضاف الوزير في رسالة له للعاملين اليوم الثلاثاء، إن خطوات النجاح بدأت تؤتى ثمارها، مما أدى إلى تحقيق خطوات إيجابية، حيث بدأت الشركة الوطنية مصر للطيران فى تسلم صفقة الطائرات الجديدة من طراز البوينج "B787-9" المعروفة باسم الديمرلاينزر، وذلك فى إطار خطوات تطوير أسطول الشركة، كما تم توسيع شبكة الخطوط والنقاط التى تصل إليها الشركة لكسب عملاء جدد.





وأشار إلى أن الوزارة بصدد بدء التشغيل التجريبي لمبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار الغردقة، والتشغيل التجريب لمطار العاصمة الإدارية الجديدة والانتهاء من أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب، وسيتم تزويده بالأنظمة الفنية والتكنولوجية والتى ستكون من أحدث التقنيات فى فى مجال المطارات على مستوى العالم، فضلا عن أعمال التطوير التى شهدها مطار القاهرة الدولى من تحديث الأجهزة والمعدات بمختلف المجالات، وتطوير ورفع كفاءة الممر الرئيسى وتركيب المساعدات الضوئية الحديثة له.





وأكد الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من إنشاءات البنية التحتية بمطارات "أسوان وأبو سمبل وأسيوط وسوهاج" ورفع كفاءتها بما يتناسب مع المعايير العالمية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى تفعيل المنظومة الطبية قريبا، وتم تكليف الشركة القابضة المالية لدراسة مشروع يمنح معاش تكميلى لكافة العاملين بديوان عام الوزارة وهيئاتها والشركات التابعة لها.



