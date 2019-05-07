4 % تراجع في سهم "بوينج" مع خفض السعر المستهدف
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 08:44 م
وكالات
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تراجع سهم شركة "بوينج" بأكثر من 4% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع خفض السهم المستهدف للسهم
وخفض المحلل في بنك باركليز "ديفيد شتراوس" في مذكرة للعملاء اليوم السعر المستهدف لسهم بوينج إلى 367 دولاراً من 417 دولاراً، وفقاً لوكالة "بلومبرج".
وأضاف المحلل: "نتوقع أن يستغرق استرداد إنتاج طائرات 737 ماكس وقتًا أطول من المتوقع"، وذلك بعد تعرض طائرتين من هذا الطراز لحادثتين في أثيوبيا وأندونسيا مما ادى إلى وقف استخدامها من قبل دول العالم.
وبحلول الساعة 6:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "بوينج" بنحو 4.1% إلى 356.37 دولار.
وبلغت خسائر سهم الشركة الأمريكية نحو 18% تقريبًا منذ الإغلاق القياسي في أوائل مارس الماضي.
ويقود سهم "بوينج" خسائر المؤشر الصناعي داو جونز والتي تجاوزت 500 نقطة خلال التعاملات مع التوترات التجارية.
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