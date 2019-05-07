خلطات طبيعية لعلاج جفاف حول العينين في شهر رمضان

تحتاج منطقة العين أو حول العين لعناية خاصة خلال شهر رمضان حيث تتعرض البشرة فيه للجفاف، ونستعرض لكِ اليوم بعض الخلطات الطبيعية التي تساعدكِ في العناية بالبشرة والتخلص من الجفاف حول العين:-





هلام الصبار:

يعمل الصبار كمرطب لطيف يساعد في إصلاح الأضرار الناتجة عن جفاف الجلد حول العين، وذلك لوجود خصائص مضادة للميكروبات. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد في علاج الأسباب الكامنة والمسببة لجفاف الجلد حول العينين والجفون. يمكنك وضع هلام الصبار النقي مباشرة على منطقة العيون، لكن احرصي على عدم لمس عيونك. ضعيه على منطقة العيون واتركيه حتى يجف لوحده، وكرري الماسك مرتين إلى 3 مرات يومياً.





زيت جوز الهند:

يعد زيت جوز الهند البكر مرطب طبيعي فعال لعلاج جفاف البشرة حول العينين. كما يمكنه أيضاً أن ينعم الجلد و يقلل تقشره. قومي بوضع القليل من زيت جوز الهند على الجلد الجاف حول عينيك قبل الخلود إلى النوم بواسطة حركات دائرية ناعمة على الجلد، واتركيه ليلة كاملة للحصول على أفضل النتائج بالبشرة المرطبة بالكامل. يمكنك تكرار الخطوة هذه يومياً قبل النوم أو على الأقل 3 إلى 4 مرات أسبوعياً للترطيب السريع.





قطع الخيار: