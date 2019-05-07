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بدر بن سلطان يستقبل أبطال نادي مكة للاحتياجات الخاصة

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 07:17 م
بدر بن سلطان يستقبل أبطال نادي مكة للاحتياجات الخاصة
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الفجر السعودي
 
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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، أبطال نادي مكة المكرمة لذوي الإحتياجات الخاصة بمناسبة تحقيقهم العديد من البطولات.

وهنأ نائب أمير مكة الفائزين نظير ماحققوه من إنجازات، متمنياً لهم التوفيق.

من جهتهم، عبّر اللاعبون عن شكرهم للأمير بدر بن سلطان، مؤكدين أن كلماته ستكون حافزاً لهم بعون الله لتحقيق المزيد من البطولات.

وحقق أبطال نادي مكة المكرمة لذوي الإحتياجات الخاصة بطولة ألعاب القوى وبطولة غرب أسيا لكرة الطائرة والبوتشيا وبطولة النخبة والدوري لكرة الطائرة كذلك بطولة العالم لألعاب القوى.

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المزيد عن: نادي مكة بدر بن سلطان الاحتياجات الخاصة
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