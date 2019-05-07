بدر بن سلطان يستقبل أبطال نادي مكة للاحتياجات الخاصة
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 07:17 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، أبطال نادي مكة المكرمة لذوي الإحتياجات الخاصة بمناسبة تحقيقهم العديد من البطولات.
وهنأ نائب أمير مكة الفائزين نظير ماحققوه من إنجازات، متمنياً لهم التوفيق.
من جهتهم، عبّر اللاعبون عن شكرهم للأمير بدر بن سلطان، مؤكدين أن كلماته ستكون حافزاً لهم بعون الله لتحقيق المزيد من البطولات.
وحقق أبطال نادي مكة المكرمة لذوي الإحتياجات الخاصة بطولة ألعاب القوى وبطولة غرب أسيا لكرة الطائرة والبوتشيا وبطولة النخبة والدوري لكرة الطائرة كذلك بطولة العالم لألعاب القوى.
وهنأ نائب أمير مكة الفائزين نظير ماحققوه من إنجازات، متمنياً لهم التوفيق.
من جهتهم، عبّر اللاعبون عن شكرهم للأمير بدر بن سلطان، مؤكدين أن كلماته ستكون حافزاً لهم بعون الله لتحقيق المزيد من البطولات.
وحقق أبطال نادي مكة المكرمة لذوي الإحتياجات الخاصة بطولة ألعاب القوى وبطولة غرب أسيا لكرة الطائرة والبوتشيا وبطولة النخبة والدوري لكرة الطائرة كذلك بطولة العالم لألعاب القوى.
Advertisements
المزيد عن: نادي مكة بدر بن سلطان الاحتياجات الخاصة
- وفاة لاعب إماراتي أثناء التدريبات
- ريما بنت بندر تشيد بلاعبي منتخب "ألعاب القوى" من ذوي الاحتياجات
- أبطال ذوي الإحتياجات الخاصة بوادى دجلة يشاركون في بطولة الجمهورية لألعاب القوى
- انطلاق بطولة الجمهورية لذوي الإحتياجات الخاصة للريشة الطائرة نهاية يناير
- نائب أمير مكة يعزي في وفاة مصطفى إدريس
- نائب أمير مكة يختتم زياراته التفقدية للمحافظات الشرقية للمنطقة
- نائب أمير مكة يبحث فرص مشاركة "الخاص" بتنمية المنطقة
- الأمير بدر بن سلطان يلتقى الدكتور بصفر بمناسبة انتهاء فترة عمله
- "الفيصل" يدشن أعمال مشروع تطوير الجزيرة الوسطى بجنوب جدة