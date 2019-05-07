شاعر عراقي: ولي العهد يمثل طموح الشباب العربي
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 05:33 م
الفجر السعودي
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ألقى الشاعر العراقي عباس جيجان، قصيدة في الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "مجموعة إنسان"، إذ أكد أن سمو ولي العهد محبوب، ويمثل طموح الشباب العربي، بحكمته وفراسته وقيادته.
يشار إلى أن عباس جيجان شاعر شعبي عراقي من مواليد البصرة ويحمل الجنسية الهولندية، وله قصائد سياسية ووطنية واجتماعية، كما أن له إطلالات على الفضائيات العربية من خلال عدة برامج منها شاعر المليون وإضاءات.
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