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مقتل 4 مسلحين من القاعدة بغارة أمريكية في مأرب

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 05:30 م
مقتل 4 مسلحين من القاعدة بغارة أمريكية في مأرب
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وكالات
 
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قتل أربعة مسلحين، يرجح أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة، في ضربة جوية، اليوم الثلاثاء، نفّذتها طائرة من دون طيار ضد آلية كانت تقلهم في محافظة مأرب(وسط اليمن)، حسب ما أفاد مسؤولون أمنيون يمنيون.



وقال المسؤولون، في القوات الموالية للسلطة المعترف بها دولياً، إن الطائرة استهدفت الآلية أثناء مرورها وسط المحافظة، وكانت متجهة الى أحد المزارع في المنطقة.



ورجح المسؤول الأمني، أن يكون المسلحون من عناصر تنظيم القاعدة المتطرف، وأن تكون الطائرة التي نفذت الغارة أمريكية.
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