محافظ كفر الشيخ يعلن البدء فى تجهيز وتسليم أراضى الكثبان الرملية

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، البدء فى تجهيز وتسليم أراضى الكثبان الرملية بشمال المحافظة تمهيدًا لأعمال التنجيم عن الرمال السوداء، لصالح الشركة المصرية للرمال السوداء " المصنع الأول "، بالتزامن مع أعمال إنشاء المصنع الأول للرمال السوداء بشرق البرلس، على مساحة 80 فدانًا، والمصنع الثاني للرمال السوداء بالمنطقة الاستثمارية غرب البرلس بالساحل الشمالي لمحافظة كفر الشيخ على مساحة 35فدانًا، وعدم حصول أي تعارض مع الأهالي والممتلكات الخاصة لتفعيل الأعمال.





كما كلف بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وأملاك الدولة، والشئون القانونية، والبيئة، ومجلس مدينة البرلس، ومجلس مدينة بلطيم، على ان تختص اللجنة بالتأكد من دقة المساحات المقترحة للتنجيم وعدم تعارضها مع دقة المساحات، وسيتم انعقاد اللجنة بعد إجازة العيد اعتبارًا من 15يونيو 2019م، وذلك للبدء في إزالة جميع الإشغالات الخاصة بعمليات التنجيم الموجودة بالمنطقة للبدء في تشغيل المصانع، بحضور العميد طارق راغب، المدير العام الإداري لمصنع الرمال السوداء بالبرلس.





وقال محافظ كفر الشيخ، انه يتم إقامة مصنع الرمال السوداء الأول بشمال شرق البرلس على مساحة 80 فدانًا، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفر الشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، لاستخراج 41 عنصر معدني من الرمال السوداء، تقوم عليها العديد من الصناعات المتفردة والمتنوعة، وتدريب الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء.





فضلًا عن إنشاء المصنع الثاني للرمال السوداء، بشمال غرب البرلس على مساحة 35 فدانا باستثمارات قدرها 24 مليون دولار، وجارى الانتهاء من توصيل المرافق له، لسرعة الانتهاء من استغلال الرمال السوداء بالكثبان الرملية، ولاستخراج العناصر عالية القيمة من الرمال السوداء، وهذا المصنع يتيح البدء مبكرًا في إقامة استثمارات على المناطق التي يتم استغلال الكثبان الرملية بها تباعًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونحن نضاعف الجهود بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ممثلة في الشركة المصرية للرمال السوداء لإقامة هذا المشروع القومي الهام.





وأضاف المحافظ، أن المشروع يسهم في تنوع وتطوير الاقتصاد المصري من خلال الصناعات التعدينية والمعاونة في تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدت لاستغلال المعادن الاقتصادية الموجودة بالرمال السوداء، وتغطية احتياجات السوق المحلى للمعادن واستغلال تزايد الطلب العالمي عليها بتصدير فائض الإنتاج إلى السوق العالمي، مؤكدًا انه سيتم الإنتاج الفعلي للعناصر المستخرجة من الرمال السوداء بنهاية عام 2020م، ويتم حاليًا توصيل الغاز الطبيعي لمصنع فصل الرمال السوداء الأول كما سيتم توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمصنع الثاني، مشيرًا أننا شركاء النجاح حيث نتحدث عن مشروع قومي هام.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم توصيل المرافق والخدمات الأساسية إلى المشروع الأول والثاني من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وانترنت وطرق، وذلك بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، وهناك خطة كاملة يتم تنفيذها طبقًا للجدول الزمنى المحدد للتشغيل بالتعاون مع الأجهزة المختصة، مع إنشاء لوحة توزيع كهرباء بشرق البرلس، فضلًا عن إنشاء محطة محولات بغرب محطة كهرباء البرلس لرفع كفاءة الشبكة لسد احتياجات المصانع والمشروعات الجديدة بالبرلس ولتجنب تكرار حادث احتراق محطة محولات بلطيم القديمة الذى حدث في يوليو قبل الماضي 2017م.





وإنشاء محطة معالجة، وذلك بالإضافة إلى خطة كاملة بالأعمال والتكلفة، مع تركيب كاميرات مراقبة للمشروعين الأول والثاني متصلة بخدمة الإنترنت فائق السرعة، لسهولة متابعة التنفيذ خطوة بخطوة، مقدمًا الشكر للواء عز الدين صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، والعضو المنتدب على جهوده المتميزة في إنشاء المصنعين بالتزامن لاستغلال الرمال السوداء بالكثبان الرملية بالبرلس.



