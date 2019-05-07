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رئيس وزراء العراق: صفقة إكسون لا ترتبط بإعفاء من عقوبات إيران

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 04:19 م
رئيس وزراء العراق: صفقة إكسون لا ترتبط بإعفاء من عقوبات إيران
رئيس وزراء العراق
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وكالات
 
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قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد علاقة بين اتفاق نفطي أولي تقترب حكومته من توقيعه مع إكسون موبيل وتلقيها إعفاءات من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

كانت تقارير إعلامية نقلت عن سفير إيران في لندن أمس الاثنين، قوله إن الولايات المتحدة ستعطي إعفاءات تسمح للعراق بالتعامل مع إيران اقتصاديا في مقابل توقيع بغداد اتفاقا نفطيا مع واشنطن.

وأضاف عبد المهدي أن العراق يقترب من توقيع اتفاق بقيمة 53 مليار دولار مدته 30 عاما مع إكسون موبيل وبتروتشاينا لتطوير البنية التحتية النفطية في الجنوب في إطار مشروع طاقة عملاق.

ويملك العراق حاليا إعفاء من الولايات المتحدة يسمح له باستيراد الغاز من إيران. وفي العام الماضي، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وأعاد فرض عقوبات عليها.
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