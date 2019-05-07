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مصرع فتاة في حادث تصادم سيارة ببورسعيد

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 04:15 م
مصرع فتاة في حادث تصادم سيارة ببورسعيد
صورة أرشيفية
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محمد عزام
 
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لقيت فتاة فى العقد الثانى من عمرها، مساء اليوم الثلاثاء، مصرعها، اثر حادث تصادم سيارة بقرية بحر البقر جنوب بورسعيد.

وقال أيمن جابر، مسئول طوارئ الصحة ببورسعيد، إن مستشفى الحميات إستقبلت أسماء سعيد سليمان عن طريق الاسعاف جثة هامدة بعدما صدمتها سيارة ملاكى بمنطقة بحر البقر جنوب بورسعيد.

ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث ولحين التصريح بالدفن.
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