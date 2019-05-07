ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ميناء دمياط يستقبل 29 ألف طن من الملح

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 04:01 م
ميناء دمياط يستقبل 29 ألف طن من الملح
ميناء دمياط
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة . 

ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1370 طن قمح .

في حين غادر عدد 607 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 32158 من البضائع العامة منها عدد 69 سيارة نقل محملة بـ 2375 طن قمح .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 176820، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 35381 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 29122 طن ملح و 5750 طن يوريا و 3650 طن علف بنجر و 1100 طن أسمنت .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 248 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 231 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2891 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7500 طن قمح و 8690 طن حديد و 691 طن خشب و 4700 طن أرز و 2000 طن خردة و 3300 طن فول صويا و 2000 طن ذرة .

وغادر الميناء قطار حجارة بعد أن قام بتفريغ 1000 طن من حمولته .
Advertisements
المزيد عن: ميناء دمياط صادرات مصر من الملح الموانئ المصرية الاقتصاد المصرى الاستيراد والتصدير اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الوحدة - الإمارات
-
x
20:00
-
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
الريان - قطر
-
x
20:30
-
الاتحاد - السعودية
الزوراء - العراق
-
x
20:30
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
21:00
-
الوصل - الإمارات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا