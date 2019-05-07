ميناء دمياط يستقبل 29 ألف طن من الملح

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة .





ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .





كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1370 طن قمح .





في حين غادر عدد 607 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 32158 من البضائع العامة منها عدد 69 سيارة نقل محملة بـ 2375 طن قمح .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 176820، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 35381 طنا .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 29122 طن ملح و 5750 طن يوريا و 3650 طن علف بنجر و 1100 طن أسمنت .





كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 248 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 231 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2891 حاوية مكافئة .





بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7500 طن قمح و 8690 طن حديد و 691 طن خشب و 4700 طن أرز و 2000 طن خردة و 3300 طن فول صويا و 2000 طن ذرة .



