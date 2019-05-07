"استرجاع الذكريات".. إعلان عمرو دياب في 7 معلومات

يرتبط شهر رمضان الكريم، بالعديد من الإعلانات ذات الطابع المميز، وبالأمس طرحت شركة فودافون إعلانها ضمن حملتها الدعائية التي تشارك بها في رمضان 2019، وظهر به عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم الفنان عمرو دياب، وتستعرض "الفجر" خلال التقرير التالي أبرز 7 معلومات عن الإعلان.

1- تقوم فكرة الإعلان على استرجاع ذكريات الطفولة والشباب مع الأصدقاء.

2- ظهر عمرو دياب وهو يلعب الكرة، برفقة عدد من أصدقاء عمره في سياق فكرة الإعلان.

3- تم عرض مجموعة من الصور القديمة لـ "دياب"، في مراحل طفولته وصباه وشبابه، منها غنائه في إحدى حفلات مدرسته، وأثناء دراسته بمعهد الموسيقى، وبصحبة عدد من أصدقائه.

4- تضمن الإعلان مقطع فيديو قديم من بدايات دخول عمرو دياب مجال الفن، حيث ظهر وهو يغني ممسكًا بالميكروفون، في إحدى الحفلات، خلال بداية الثمانينيات.

5- ظهرت الفنانة دينا الشربيني معه لأول مرة في إعلان.

6- شارك في الإعلان كل من الفنانين عزت أبو عوف وغادة عادل وأشرف عبد الباقي، ويعد هذا ثاني تعاون بينهم وبين "دياب"، بعد ظهور "أبو عوف" وغادة معه في فيديو كليب "راجعين" عام 1995، ومشاركة "عبد الباقي"له في فيلم “آيس كريم في جليم” عام 1992.

7- اتهم عدد من رواد مواقع التواصل الأجتماعي منتجي إعلان فوادفون بـ"سرقة الفكرة" لأنها شبيهة إعلان أيقونة الغناء البريطاني إلتون جون.