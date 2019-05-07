مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم الأكثر مشاهدة في الخليج بـ "خمس ونص"
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 01:18 م
الفجر الفني
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بعد اليوم الأول من عرض المسلسلات الخليجية، التي يتسابق بها عدد من نجوم الفن العربي، خلال السباق الرمضاني الحالي، وكلًا منهم ينتظر نتيجة اجتهاده في تقديم عمل متميز يحصل على إشادة الجمهور والنقاد.
غصّت صفحات موقع “تويتر” بتغريدات المشاهدين التي تنوعت بين هذه المسلسلات، إلّا أن حصّت الأسد كانت من نصيب مسلسل “خمسة ونص” للنجوم نادين نجيم، معتصم النهار وقصي خولي، فحصد العمل أكبر عدد من التغريدات وتصدّر المرتبة الأولى في الترند اللبناني.
نادين نسيب نجيم، نجمة العمل أعربت من جهتها عن سعاتها بعد احتلال “خمسة ونص” المرتبة الأولى ووجهت من خلال حسابها على “تويتر” رسالة شكرت فيها الجمهور على تفاعلهم معها وكتبت: “ما في اي كلام بعبر عن سعادتي بعد كل التعب بس فعلاً انه بس تعطي من قلبك وبتصفي نيتك الله ما بيتركك و شكراً على هل التفاعل الكبير و ان شاء الله الباقي يعجبكم اكتر”.
ويشارك في مسلسل “خمسة ونص” الى جانب نادين وقصي ومعتصم نخبة من النجوم من لبنان وسوريا، والعمل هو من تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر.
تجدر الإشارة إلى أن شارة “خمسة ونص” والتي تحمل اسم “يا بتفكر يا بتحس”،صدرت منذ أيام بصوت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وحققت رواجًا واسعًا في لبنان والبلدان العربية.
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