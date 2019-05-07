استقبال شحنات زيت وقمح وجازولين إلى ميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الثلاثاء، حيث تواجد بالميناء 138 سفينة، تراكي علي الأرصفة 40 سفينة جاري تفريغهم منهم 3 سفن قمح هي "تاري"، "ميجا بينيفيتي"، "أورناك" قادمة من امريكا وروسيا وأوكرانيا وعلي متنهم 187 ألف طن قمح، كما يجري تفريغ السفينة "ستاي جارنيت " قادمة من روسيا وعلي متنها 30 ألف طن زيت، والسفينة "تورم ساندر" على متنها 30 ألف طن جازولين قادمة من فرنسا، السفينة "ليدي راشا" قادمة من أوروغواي وعلي متنها 11 ألف رأس ماشية، وتواجد بالمخطاف الخارجي 35 سفينة، وفي منطقة المخطاف الداخلي يجري تفريغ 13 سفينة محملة بشحنات فحم، قمح، خشب، صويا، ويوريا.





وأضاف الغندور في بيان إعلامي أن الميناء شهد أيضا نشاطا في حركة القطارات والشاحنات والبارجات النهرية، حيث خرج من الميناء 3 قطارات محملة بـ 4500 طن قمح متجهين إلى المطاحن في امبابه وشبرا، وقطار محمل ب 1300 طن فحم متجه إلى التبين، كما تم دخول وخروج ٩ آلاف و١٧٧ شاحنة عامة من وإلى الميناء، وبلغ مخزون الغلال بالميناء 942 ألف طن منهم 418 ألف طن قمح.





وقد وجه اللواء بحري مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.