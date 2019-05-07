مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض مسلسل "عذراء"
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 01:05 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
استطاع مسلسل عذارء، أن يتصدر مؤشرات البحي في المملكة العربية السعودية، بعد طرح الحلقة الأولى من المسلسل أمس، وإشادة الجمهور بها.
مسلسل عذراء أحد المسلسلات الخليجية التى تعرض ضمن المنافسة الدرامية الرمضانية على القنوات الفضائية العربية خلال شهر رمضان 2019 م .
عذراء على قناة mbc دراما
العرض: 15.00 ( الثالثة مساءاً )
الإعادة: 11.00 ( الحادية عشر صباحاً )
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن عذراء سينما دراما بث مباشر بأخبار الفن الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- تامر أمين: "ستات مصر ممكن يدخلوا موسوعة جينيس في مشاهدة مسلسلات رمضان"
- قطر تعرض 150 مليون جنيه للعمل الدرامى
- محمد هنيدي: "كنت أتوقع نجاح مسلسل أرض النفاق من البداية"
- إشادات واسعة من الجمهور بأحداث "أبو العروسة 2"
- "أبو العروسة" يتصدر قائمة الأكثر رواجا بيوتيوب!
- شاهد.. تفاصيل الحلقة 140 من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس على قناة TRT1 مترجمة للعربية
- تفاصيل حول مسلسل زلزال.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة له
- المسلسل الخليجي "عذراء" ضمن Trending جوجل السعودية