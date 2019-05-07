مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض مسلسل "عذراء"

استطاع مسلسل عذارء، أن يتصدر مؤشرات البحي في المملكة العربية السعودية، بعد طرح الحلقة الأولى من المسلسل أمس، وإشادة الجمهور بها.





مسلسل عذراء أحد المسلسلات الخليجية التى تعرض ضمن المنافسة الدرامية الرمضانية على القنوات الفضائية العربية خلال شهر رمضان 2019 م .





عذراء على قناة mbc دراما





العرض: 15.00 ( الثالثة مساءاً )

الإعادة: 11.00 ( الحادية عشر صباحاً )



