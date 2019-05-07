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مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض مسلسل "عذراء"

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 01:05 م
مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض مسلسل عذراء
عذراء
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الفجر الفني
 
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استطاع مسلسل عذارء، أن يتصدر مؤشرات البحي في المملكة العربية السعودية، بعد طرح الحلقة الأولى من المسلسل أمس، وإشادة الجمهور بها.

مسلسل عذراء أحد المسلسلات الخليجية التى تعرض ضمن المنافسة الدرامية الرمضانية على القنوات الفضائية العربية خلال شهر رمضان 2019 م .

عذراء على قناة mbc دراما

العرض: 15.00 ( الثالثة مساءاً )
الإعادة: 11.00 ( الحادية عشر صباحاً )

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