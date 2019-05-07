أردوغان يعلن مرشح حزب العدالة والتنمية في انتخابات الإعادة بإسطنبول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجددًا أن رئيس الوزراء بن علي يلدريم مرشحًا لحزب العدالة والتنمية في انتخابات الإعادة لبلدية إسطنبول.

وأمرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، الاثنين، بإعادة الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، التي فازت بها المعارضة في أواخر مارس الماضي، فيما اعتبر انتكاسة للحزب الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال ممثل حزب العدالة والتنمية في اللجنة العليا، رجب أوزيل، إنه ستتم إعادة الانتخابات في إسطنبول يوم 23 يونيو المقبل.

وتراجعت الليرة التركية بعدما نشر أوزيل القرار على حسابه بموقع "تويتر"، وفق "رويترز".