"معيط" انخفاض العجز الكلى إلى5.3% من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية مارس (صور)





قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة نجحت في خفض العجز الكلي للموزنة إلى 5.3% من ناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2018 وحتي مارس 2019 مقارنة بعجز كلي بلغ 6.2% عن نفس الفترة من العام الماضي.



