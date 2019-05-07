"معيط" انخفاض العجز الكلى إلى5.3% من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية مارس (صور)
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 01:01 م
محمد عصام- تصوير: عيبر أحمد
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قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة نجحت في خفض العجز الكلي للموزنة إلى 5.3% من ناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2018 وحتي مارس 2019 مقارنة بعجز كلي بلغ 6.2% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف "معيط"، خلال تصريحات صحفية على هامش استعراض أداء الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المالية من يوليو2018 وحتي مارس 2019، أن الحصيلة الضربية ارتفعت خلال تلك الفترة بنسبة 16% على أساس سنوي، وتراجعت معدلات الدين العام إلي 92% من ناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة من يوليو 2018 وحتي مارس 2019 مقارنة بنحو 98% من ناتج المحلي الاجمالي عن نغس الفترة من العام الماضي.
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