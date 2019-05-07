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اليوم.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ من مواجهة سموحة

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 11:44 ص
اليوم.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ من مواجهة سموحة
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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يخضع أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم؛ للتأكد من تعافيه من نزلة البرد، وجاهزيته للمشاركة مع الفريق في المران وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

 

وكان الشيخ قد اشتكى من نزلة برد أبعدته عن المشاركة في مران الغائبين عن مباراة النجوم الأخيرة، وعلى ضوء الفحص الطبي اليوم يتحدد فرص مشاركة اللاعب في المران وجاهزيته للمرحلة المقبلة.

 

ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش تحت إشراف الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وذلك في بداية تحضيرات الأهلي لمواجهة سموحة المقرر لها السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ32 في بطولة الدوري العام.

 

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