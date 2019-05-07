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الأهلي يطمئن على إصابة مروان محسن

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 11:35 ص
الأهلي يطمئن على إصابة مروان محسن
مروان محسن
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مروان محسن مهاجم الفريق بعد مشاركته في التدريبات مؤخرا وتعافيه من رشح الركبة الذي تعرض له في الفترة الماضية وأبعده عن المشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية.


ويسعى الجهاز الفني لنادي الأهلي لتجهيز مروان محسن للمرحلة المقبلة، ضمن محاولات الجهاز المستمرة لتجهيز جميع اللاعبين.


وأكد الجهاز الفني جاهزية مروان وأنه يواصل اليوم مشاركته مع الفريق في التدريبات الجماعية.


ويسعى الجهاز الفني للأهلي للاطمئنان على حالة مروان محسن بشكل أكبر من خلال مران اليوم الذي يقام في العاشرة مساء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سموحة التي تقام يوم السبت المقبل، في إطار مواجهات الاسبوع الـ32 من بطولة الدوري المصري.


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