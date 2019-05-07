مقتل 3 من مسلحي حركة الشباب فى غارة جوية جنوبي الصومال
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 11:43 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
أعلن الجيش الأمريكى أن 3 من مسلحى حركة
الشباب لقوا حتفهم إثر غارة جوية شنها جنوبى الصومال.
وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا
- فى بيان أورده راديو "شابيلى" الصومالى اليوم الثلاثاء، أن هذه الغارة
الجوية كانت للدفاع عن النفس عقب قيام مقاتلى حركة "الشباب" بشن هجوم على
القوات الصومالية بالقرب من منطقة "تورتورو".
وأضافت أن القوات الصومالية كانت تقوم بعملية
من أجل القضاء على شبكة إرهابية فى المنطقة وتعزيز الدعم المحلى للحكومة عندما تعرضت
لهجوم مسلحى "الشباب"، مشيرة إلى أنه لم تقع خسائر فى صفوف المدنيين.
Advertisements
المزيد عن: غارة جوية حركة الشباب الصومالية جنوبى الصومال الصومال
- غارات مجهولة على معسكر لمسلحي حركة الشباب الصومالية
- طائرات حربية تشن غارات جوية على قواعد لحركة الشباب الصومالية
- مقتل 13 من مسلحي الشباب في غارة أمريكية على جنوب الصومال
- الجيش الأمريكي: مقتل إرهابيين اثنين في غارة جوية بالصومال
- البنتاجون: قتلنا 52 من عناصر "الشباب" في غارة جوية بالصومال
- مقتل 15 مسلحًا فى غارتين جويتين أمريكيتين على جنوب الصومال
- عاجل.. الجيش الأمريكي يقتل 35 مسلحا في الصومال