اليوم| تشييع جثمان محسنة توفيق بعد صلاة الظهر
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 11:35 ص
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يشيع جثمان الفنانة القديرة محسنة توفيق، ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء.
وتوفيت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق عن عمر ناهز 80 عامًا حيث إنها من مواليد عام 1939.
يذكر أن آخر تواجد وظهور للفنانة الكبيرة محسنة توفيق كان فى أسوان فبراير الماضى، حيث تم تكريمها ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الذى يترأسه السيناريست محمد عبد الخالق، ويديره الكاتب الصحفى حسن أبو العلا، كما تم تكريم النجمة منة شلبى.
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