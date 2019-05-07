اليوم| تشييع جثمان محسنة توفيق بعد صلاة الظهر

يشيع جثمان الفنانة القديرة محسنة توفيق، ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء.





وتوفيت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق عن عمر ناهز 80 عامًا حيث إنها من مواليد عام 1939.



