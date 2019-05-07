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تعرف على آخر أعمال الفنانة الرحلة محسنة توفيق

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 09:55 ص
تعرف على آخر أعمال الفنانة الرحلة محسنة توفيق
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يعتبر آخر أعمال الفنانة الراحلة "محسنة توفيق"، هو مسلسل "المرسي والبحار" مع الفنان يحيى الفخراني عام 2005.

وكان آخر ظهور لـ"محسنة توفيق"، كان أثناء حضور تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في فبراير الماضي، وحرصت على الحضور رغم تمكن المرض منها بشكل واضح.

ورحلت الفنانة "محسنة توفيق" عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 7 مايو، بعد صراع مع المرض.

من المقرر أن تشيع جنازة الراحلة عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفسية.

يذكر أن محسنة توفيق من مواليد 29 ديسمبر عام 1939، واشتهرت بتعاونها الفني مع المخرج الراحل يوسف شاهين في عدد من أشهر أفلامه ومنها "إسكندرية ليه" و"العصفور" و"الوداع يا بونابرت"، ومن أشهر أعمالها التليفزيونية "ليالي الحلمية" و"الشوارع الخلفية" و"الوسية" و"أم كلثوم".
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