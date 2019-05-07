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ترامب يعفو عن جندي أمريكي سابق أدين بقتل سجين عراقي

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 08:34 ص
ترامب يعفو عن جندي أمريكي سابق أدين بقتل سجين عراقي
ترامب
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وكالات
 
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أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، عفوا عن ضابط سابق في الجيش برتبة لفتنانت حكم عليه بالسجن 25 عاما، قضى منها فيه خمس سنوات، بتهمة قتل سجين عراقي في 2008، وفقا لـ"رويترز".

 

وأدين مايكل بيهينا، وهو قائد مفرزة في الفرقة 101 المحمولة جوا بالقتل غير العمد وحكم عليه بالسجن 25 عاما بعد أن قتل علي منصور محمد الذي كان يشتبه في انتمائه لتنظيم القاعدة.

 

وزعم بيهينا، الذي جرد منصور من ملابسه أثناء استجوابه وأطلق النار عليه مرتين، أنه تصرف دفاعا عن نفسه.

 

وجرى خفض حكمه بعد ذلك إلى 15 عاما ثم أطلق سراحه بشكل مشروط في 2014 بعد خمس سنوات من مدة عقوبته.

 

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