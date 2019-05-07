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اليمن: قتلى وجرحى بانفجار عبوة غربي تعز

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 08:32 ص
اليمن: قتلى وجرحى بانفجار عبوة غربي تعز
تعز
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وكالات
 
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انفجرت عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس الإثنين، في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، مخلفة قتلى وجرحى.

 

وقالت مصادر محلية، بحسب موقع "المشهد اليمني"، إن انفجار العبوة الناسفة التي زرعتها الميليشيا في منطقة "حمير" بمديرية مقبنة، أدى إلى مقتل مدنيين اثنين، وجرح ثلاثة آخرين.

 

وزرعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، ألاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الأحياء السكنية والطرق العامة في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، تسببت بسقوط مئات الضحايا من المدنيين.

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