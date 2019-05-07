أشرف ذكي وزوجته ينعيان الراحلة محسنة توفيق

نعى أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا الفنانة الراحلة محسنة توفيق، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.





ونشر الفنان أشرف زكي، عبر حسابه الرسمي في موقع "انستجرام"، صورة للفنانة الراحلة محسنة توفيق، وعلق عليها: "البقاء لله الفنانة العظيمة محسنة توفيق".





فيما نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، صورة للفنانة الراحلة، وعلقت عليها: "إنا لله وإنا اليه راجعون، الفنانة القديرة محسنة توفيق في ذمة الله، اسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".​