معلومات عن "محسنة توفيق".. وأبرز أعمالها السنيمائية

ولدت الفنانة محسنة توفيق، في عام 1939، وحصلت على درجة البكالوريوس في الزراعة في عام 1968، ومن أبرز أعمال محسنة توفيق السنيمائية ما يلي:





ديل السمكة 2003

قلب الليل 1989

وداعاً بونابارت 1985

إسكندرية... ليه؟ 1978

العصفور 1972

البؤساء

الزمار





أعمالها التلفزيونية

المفسدون في الأرض

اللص والكلاب

ليالي الحلمية

المرسي والبحار

أم كلثوم





وعن دور محسنة توفيق في فيلم العصفور، تميزت في دور "بهية" التي ظهرت به في الفيلم من إخراج يوسف شاهين، حتى أصبحت رمزًا للوطنية ورمزًا لمصر، خاصة بعد مشهد الناية عندما صرخ "لأ، ح نحارب لأ، ح نحارب" رغبة الشعب المصري في النضال بعد تنحّي جمال عبد الناصر عن الحكم، واشتهرت بهية من خلال كلمات أحمد فؤاد نجم في أغنية الفيلم (مصر يمة يا بهية)





يذكر أن آخر تواجد وظهور للفنانة الكبيرة محسنة توفيق كان فى أسوان شهر فبراير الماضي، حيث تم تكريمها ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.