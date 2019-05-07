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معلومات عن "محسنة توفيق".. وأبرز أعمالها السنيمائية

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 07:47 ص
معلومات عن محسنة توفيق.. وأبرز أعمالها السنيمائية
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ولدت الفنانة محسنة توفيق، في عام 1939، وحصلت على درجة البكالوريوس في الزراعة في عام 1968، ومن أبرز أعمال محسنة توفيق السنيمائية ما يلي:

ديل السمكة 2003
قلب الليل 1989
وداعاً بونابارت 1985 
إسكندرية... ليه؟ 1978 
العصفور 1972 
البؤساء
الزمار

أعمالها التلفزيونية
المفسدون في الأرض
اللص والكلاب
ليالي الحلمية 
المرسي والبحار 
أم كلثوم 

وعن دور محسنة توفيق في فيلم العصفور، تميزت في دور "بهية" التي ظهرت به في الفيلم من إخراج يوسف شاهين، حتى أصبحت رمزًا للوطنية ورمزًا لمصر، خاصة بعد مشهد الناية عندما صرخ "لأ، ح نحارب لأ، ح نحارب" رغبة الشعب المصري في النضال بعد تنحّي جمال عبد الناصر عن الحكم، واشتهرت بهية من خلال كلمات أحمد فؤاد نجم في أغنية الفيلم (مصر يمة يا بهية)

يذكر أن آخر تواجد وظهور للفنانة الكبيرة محسنة توفيق كان فى أسوان شهر فبراير الماضي، حيث تم تكريمها ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.
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