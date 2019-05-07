استشاري تغذية تقدم نصيحة مهمة لمرضى الكولسترول في شهر رمضان
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 07:01 ص
نعيم يوسف
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قدمت منى راداميس، استشاري علاج السمنة، نصيحة لمرضى الكوليسترول خلال شهر رمضان.
وقالت "راداميس"، في لقاء مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، إن أهم شيء لمريض الكوليسترول أن يمشي ساعة يوميا، مشددة: "لازم يمشي".
وأشارت إلى أنه يجب استعمال زيت الزيتون أو زيت بذر الكتان، في الطعام، وتناول السمك، واللحم الأبيض مثل صدور الدجاج، والإكثار من تناول الخضروات، ومتابعة التحاليل باستمرار.
وقالت "راداميس"، في لقاء مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، إن أهم شيء لمريض الكوليسترول أن يمشي ساعة يوميا، مشددة: "لازم يمشي".
وأشارت إلى أنه يجب استعمال زيت الزيتون أو زيت بذر الكتان، في الطعام، وتناول السمك، واللحم الأبيض مثل صدور الدجاج، والإكثار من تناول الخضروات، ومتابعة التحاليل باستمرار.
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