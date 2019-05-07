رجل أعمال: العاصمة الإدارية ستنافس وسط البلد في المستقبل



وأكد "غبور"، في لقاء مع برنامج "نجوم الإدارة"، المذاع عبر قناة المحور الفضائية، أنه في المستقبل ستكون العاصمة الإدارية منافسة وسط البلد، لأن عمل الحكومة كله منصب عليها.



ولفت إلى أنه حصل على قطعة أرض في العاصمة الجديدة لإقامة مشروع سكني عليها.



أشاد منير غبور، صاحب مجموعة "جي دبليو" بفندق "الماسة كابيتال"، الموجود في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن نسبة الإشغال حاليا ضعيفة لأن العاصمة لم تُسكن بعد.