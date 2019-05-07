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التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وليفربول

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 05:41 ص
التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وليفربول
برشلونة وليفربول
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أحمد عصام
 
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يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي، مع نظيره فريق برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء 7 مايو في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الانفيلد، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق برشلونة :-

 

حراسة المرمى : تير شتيجن.

خط الدفاع : سيرجو روبرتو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : راكتيتش - بوسكيتس - فيدال - كوتينهو.

خط الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي.

 

وستقام المباراة بين فريق برشلونة الإسباني، وفريق ليفربول الإنجليزي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

 

بينما يأتي التشكيل المتوقع لفريق ليفربول :-

أليسون - ألكسندر أرنولد – فان دايك - ماتيب - روبرتسون - هندرسون - فينالدوم - فابينهو - شاكيري - ساديو ماني - دانييل ستوريدج.

 

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة لفريق برشلونة على ملعب الكامب نو، حيث يحتاج فريق ليفربول للانتصار بفارق 4 أهداف، من أجل التأهل إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

 

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق برشلونة الإسباني، ضد فريق ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر موقع الفجر الرياضي.

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