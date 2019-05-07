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حارس ليستر سيتي: خسرنا ضد بطل البريميرليج

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 02:50 ص
حارس ليستر سيتي: خسرنا ضد بطل البريميرليج
شمايكل
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أحمد عصام
 
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أكد كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه قدم مباراة كبيرة ضد مانشستر سيتي، مؤكدا أن المنافس لديه لاعبين مميزين للغاية.

 

وخطف فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا ضد فريق ليستر سيتي، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وقال ‏شمايكل في تصريحات صحفية عقب المباراة :"مانشستر سيتي فريق متميز، وخسرنا ضد البطل المحتمل وبطل الموسم الماضي أيضاً، ولا أستطيع توقع خسارتهم في المباراة القادمة".

 

وتابع : "لقد عملنا بشكل شاق، ولكن أقدامنا كانت ثقيلة، ولا يجب أن ندع فينسنت كومباني يحظى بالوقت للوصول الى منطقة الجزاء هكذا".

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