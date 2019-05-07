وزير التعليم: امتحانات الأول الثانوي ستكون بنظام الكتاب المفتوح

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي تساؤلات اولياء الامور بشأن الاعلان عن موقف امتحانات الصف الاول الثانوي في مايو الجاري وإذا كانت علي نظام الكتاب المفتوح ام لا، وقال الوزير عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك :" امتحانات الصف الاول الثانوي تتم بنظام للامتحانات الجديد وبنظام الكتاب المفتوح".





وكانت حالة من الجدل اثيرت بين طلاب الصف الاول الثانوي بعدما أصدرت بعض الإدارات التعليمية قرار تؤكد من خلاله أن امتحان الصف الاول الثانوي والمقرر له ١٩ مايو الجاري لا يكون "أوبن بوك".





وقالت إحدي اولياء الامور أن ادارة القاهرة الجديدة قد أبلغت طلاب الصف الاول الثانوي في مدارس الادارة بأن الامتحان لا يكون اوبن بوك مؤكدة أن الادارة التعليمية أبلغت المدارس أن هذا قرار وزارة التربية والتعليم.





وقال أولياء الامور إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت مرارا وتكرارا أن الامتحانات ستكون اوبن بوك وهذا عكس ما تعلنه بعض المديريات والادارات التعليمية الان مطالبين وزارة التربية والتعليم بتوضيح الامر .



