وزير التعليم: امتحانات الأول الثانوي ستكون بنظام الكتاب المفتوح
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 12:01 ص
ريم محمود
Advertisements
Advertisements
رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي تساؤلات اولياء الامور بشأن الاعلان عن موقف امتحانات الصف الاول الثانوي في مايو الجاري وإذا كانت علي نظام الكتاب المفتوح ام لا، وقال الوزير عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك :" امتحانات الصف الاول الثانوي تتم بنظام للامتحانات الجديد وبنظام الكتاب المفتوح".
وكانت حالة من الجدل اثيرت بين طلاب الصف الاول الثانوي بعدما أصدرت بعض الإدارات التعليمية قرار تؤكد من خلاله أن امتحان الصف الاول الثانوي والمقرر له ١٩ مايو الجاري لا يكون "أوبن بوك".
وقالت إحدي اولياء الامور أن ادارة القاهرة الجديدة قد أبلغت طلاب الصف الاول الثانوي في مدارس الادارة بأن الامتحان لا يكون اوبن بوك مؤكدة أن الادارة التعليمية أبلغت المدارس أن هذا قرار وزارة التربية والتعليم.
وقال أولياء الامور إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت مرارا وتكرارا أن الامتحانات ستكون اوبن بوك وهذا عكس ما تعلنه بعض المديريات والادارات التعليمية الان مطالبين وزارة التربية والتعليم بتوضيح الامر .
Advertisements
المزيد عن: وزير التعليم طارق شوقي اولى ثانوي اخبار مصر
- "التعليم": نظام المواد الممتدة سيطبق على طلاب الصف الثاني الثانوي أيضًا
- عاجل.. "التعليم" تكشف عن حقيقة امتحان طلاب الصف الأول الثانوي بنظام "أوبن بوك"
- تباين آراء طلاب الدقهلية بشأن تجربة "أوبن بوك"
- وكيل تعليم دمياط يتفقد عددًا من لجان امتحانات الصف الأول الثانوي
- تباين آراء طلاب أولى ثانوي حول نظام الـ"أوبن بوك" بكفر الشيخ
- شيماء علي ماهر تناشد "التعليم" بتوضيح ملابسات تسريب امتحان اللغة الاجنبية الثانية لأولى ثانوي
- خبير تربوي: "امتحان الـ open book موجود في مصر من 100 سنة بس كان اسمه الغش"
- "أمهات مصر": رياضيات أولى ثانوي "صعبة".. وشكاوى من ضيق الوقت
- لن نستجيب للابتزاز.. وزير التعليم يوجه ٣ رسائل لأولياء الأمور
- أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي يطالبون "التعليم" بتحديد موقف "الأوبن بوك" من امتحان مايو