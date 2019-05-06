البورصات الخليجية "تصوم" في أول تعاملات شهر رمضان وتغلق على تراجع

تراجعت البورصات الخليجية في نهاية التعاملات اليوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان الكريم لتهبط البورصة السعودية لأدنى مستوياتها في ثمانية أشهر، متأثر بعمليات بيع لجني الأرباح في أسهم البنوك.





وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.5 بالمئة، متأثرا بخسائر أسهم القطاع المالي وشركات البتروكيماويات. وهبط سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك في المملكة، 1.9 بالمئة، بينما تراجع سهم البنك السعودي الفرنسي 4.3 بالمئة.





وتراجعت أسعار النفط بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيزيد الرسوم على المنتجات الصينية هذا الأسبوع.





وهبط سهما ينبع الوطنية للبتروكيماويات والمتقدمة للبتروكيماويات اثنين بالمئة و1.8 في المئة على الترتيب.





وانخفض سهم مجموعة سيرا 5.2 بالمئة، بعدما أعلنت شركة السياحة والسفر عن هبوط بلغ 40 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام، فيما عزته إلى تنافس سعري وارتفاع التكاليف.





وقال شيرو غوش المحلل لدى سيكو البحرين: "من غير المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة، ستكون أحجام الأعمال منخفضة على الأرجح مع دخول شهر رمضان، والآن أسعار النفط الضعيفة فرصة مثالية لجني الأرباح".





وأضاف أن موجة البيع الحادة في أسهم القطاع المالي جاءت بفعل جني أرباح من مستثمرين حققوا مكاسب معقولة.





وفي الأسبوع الماضي، كان المستثمرون السعوديون المحليون بائعا صافيا للأسهم، حيث استحوذوا على 85.8 بالمئة من إجمالي نشاط البيع، بينما كان المستثمرون الأجانب مشتريا صافيا، حسبما أظهرته بيانات البورصة.





وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.6 بالمئة، تحت ضغط خسائر الأسهم المالية. وتراجع سهما قطر للوقود وبنك قطر الأول 3.9 و3.8 بالمئة على الترتيب.





وارتفع المؤشر 0.2 بالمئة فقط منذ بداية العام، مما يجعله من الأسوأ أداء في أسواق الأسهم الخليجية هذا العام.





وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.5 بالمئة. وهوى سهما دار التمويل وبنك أم القيوين الوطني عشرة بالمئة و9.9 بالمئة على الترتيب. وشهد الأخير انخفاضا في إجمالي دخل الربع الأول.





وانخفض سهم رأس الخيمة العقارية 1.8 بالمئة، بعدما أعلنت شركة التطوير العقاري عن هبوط 84 بالمئة في صافي ربح الربع الأول.





وتراجع مؤشر سوق دبي 0.7 بالمئة، مع هبوط سهم دبي للاستثمار 1.5 بالمئة، بعدما سجلت الشركة انخفاضا بلغ 44 بالمئة في صافي ربح الربع الأول.





وانخفض سهم دار التكافل للتأمين الإسلامي 7.7 بالمئة، بينما هبط سهم الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) 4.2 بالمئة.