مصرع أحد العناصر الإجرامية بعد تبادل إطلاق النيران بسوهاج

لقى أثنين من العناصر الاجرامية مصرعهما فيما ضبط آخر عقب تبادل لاطلاق النيران مع قوات الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت فى أول أيام شهر رمضان المبارك.





كانت معلومات وردت لمفتشى قطاع الامن العام بالاشتراك مع مباحث قنا، اختباء أثنين من العناصر الاجرامية والمطلوبين على ذمة قضايا بقرية الحسينات بمركز ابو تشت ، تم اعداد مأغمورية أمنية تمكنت من مداهمة مكان اختبائهما.





وفور وصول القوات ، بادر المتهمين باطلاق أعيرة نارية التى بادلتهم اطلاق النيران واسفر ذلك عن مصرع حسنى أحمد حسين 30 سنه بحوزته بندقية الية وعدة طلقات نارية وخزينة الي محمد صفوت عبد السلام ٢٥ سنه وبحووته بندقية خرطوش.



