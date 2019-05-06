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الذهب يرتفع عند التسوية مع عودة شبح الحرب التجارية بين أمريكا والصين

الإثنين 06/مايو/2019 - 09:56 م
الذهب يرتفع عند التسوية مع عودة شبح الحرب التجارية بين أمريكا والصين
أسعار الذهب
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وكالات
 
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أغلقت أسعار الذهب على ارتفاع عند تسوية التعاملات اليوم الإثنين مع عودة شبح الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

وابتعد المستثمرون عن الأصول الخطرة واتجهت التعاملات نحو أصول الملاذ الآمن ومن ضمنها الذهب عقب تجدد التهديدات التجارية من جانب الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد أنه سيتم زيادة التعريفات الجمركية على واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار من 10% إلى 25% يوم الجمعة.

وكان من المقرر أن يزور وفد من الصين الولايات المتحدة في الأسبوع الجاري بهدف استكمال المباحثات التجارية، لكن تقارير صحفية أفادت أن المسئولين في بكين يفكرون في التراجع عن تلك الجولة بعد تصريحات الجانب الأمريكي.

وعلى صعيد آخر، نشأت توترات من نوع آخر بين واشنطن وبكين، حيث أبحرت اثنين من السفن الحربية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي وهي الخطوة التي أثارت غضب الصين معتبرة إياها بمثابة إجراءات استفزازية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.2% إلى 1283.80 دولار للأوقية

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2% إلى 1281.37 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى  97.489.
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