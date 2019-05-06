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والدة رونالدو تغضب جماهير يوفنتوس بتصريح مثير

الإثنين 06/مايو/2019 - 08:12 م
والدة رونالدو تغضب جماهير يوفنتوس بتصريح مثير
رونالدو ووالدته
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مني العوضي
 
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كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، أن دولوريس أفيرو والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو قد نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تغريدة مثيرة عن الدون وعلاقته بنادي يوفنتوس.

ونشرت والدة رونالدو تغريدة مثيرة للجدل على تويتر، حيثُ قالت خلالها: "كريستيانو، هذا اللاعب الذي أنقذ يوفنتوس من الهبوط وجعله يفوز بلقب الدوري الإيطالي مجدداً بعد 20 عاما من الغياب، أنت مذهل وأنا فخورة بك".

وتفاعل جمهور نادي يوفنتوس بشكل كبير مع التغريدة التي لازالت موجودة حتى الآن على حساب والدة كريستيانو رونالدو.

وكان نادي يوفنتوس قد توج بلقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي ويرفع كأس الكالتشيو للمرة الـ35.

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