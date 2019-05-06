تعرف على موعد أذان الفجر في رمضان 2019 / 1440 هجريًا

أذان الفجر، تعتبر صلاة الفجر في رمضان لها طابع مختلف تمامًا عن باقي شهور السنة، فالمساجد تكون ممتلئة على آخرها في مصر وجميع المحافظات، وهناك أعداد كثيرة لا حصر لها في مصر والدول العربية يواظبون على أداء صلاة الفجر، فهناك الكثير من الأشخاص يبحثون على موعد أذان الفجر في أول أيام شهر رمضان الكريم.





واليوم جميع المسلمين في الدول المختلفة يجلسون في المساجد قبل أذان الفجر ويستمعون إلى قرآن صلاة الفجر، والاستماع إلى تواشيح الفجر لمدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم.





واليوم سنُقدم لكم موعد أذان الفجر في أول أيام شهر رمضان 2019:-





توقيت صلاة الفجر في القاهرة

وعدد ساعات الصيام في أول أيام الشهر المبارك ستكون حوالي 15 من الساعات و23 دقيقة، ويعتبر أن موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة سيكون في تمام الساعة 3:32 فجرًأ، لذا فإن موعد الإمساك عن الطعام والشراب سيكون قبل توقيت أذان الفجر بحوالي 5 دقائق.



